87 человек доставлены в отдел полиции с Хилокского рынка в Новосибирске

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На Хилокском рынке Новосибирска прошёл рейд по выявлению нелегальных мигрантов.

В Новосибирске сотрудники полиции провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. В результате на Хилокском рынке было проверено около 1500 человек, 87 граждан доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств, а также проверки на возможность нахождения в розыске.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что , в отношении 6 лиц составлены административные протоколы за "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

"В отношении 7 нарушителей приняты решения об их выдворении с территории Российской Федерации", — сказали в полиции.

Ранее жители Новосибирска сообщили о большой автомобильной пробке рядом Хилокским рынком 5 мая, а также скоплении полицейских машин.

Это уже не первая в 2022 году масштабная проверка нелегальных мигрантов. В январе полицейские выявили 209 мигрантов во время проверок соблюдения миграционного режима. Тогда полицейские проверили 122 объекта, большинство из них – жилые сектора, в некоторых случаях – торговые ряды.

Напомним, в марте 2022 года новосибирские правоохранители обезвредили преступную группу, членов которой обвинили в организации нелегальной миграции в Новосибирскую область из стран ближнего зарубежья. Среди участников группы была и сотрудница полиции.