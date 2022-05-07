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общество

Чёрный дождь прошёл в Красноярске 7 мая

Фото Чёрный дождь прошёл в Красноярске 7 мая
Фото Чёрный дождь прошёл в Красноярске 7 мая

Фото Владислава Пирогова / "МК в Красноярске"

Сильная пылевая буря обрушилась на Красноярск утром 7 мая: власти просят жителей не выходить на улицу.

Утром 7 мая в Красноярске началась мощная пылевая буря. Порывы ветра достигать скорости 15-20 метров в секунду, сообщает "МК в Красноярске" со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Концентрация пыли и песка в воздухе максимальная, свободно дышать на улице практически невозможно. Власи обратились к местным жителям не покидать свои дома без особой необходимости.

Между тем жители делятся в соцсетях фото и видео пылевой бури. Непогода сопровождается дождём, который из-за обилия песка выглядит чёрным.

По данным издания, режим "черного неба" в городе не объявлялся. Однако именно так выглядит небо в районах Красноярска Песчанке, Березовке, Ленинском, Октябрьском.

Напомним, утром 7 мая самолёт из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту Ноябрьска из-за штормового ветра.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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