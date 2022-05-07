Флаг Новосибирской области развернули в Донецке

Фото со страницы Ростислава Антонова в "ВК"

Новосибирский депутат Ростислав Антонов и общественник Алексей Носов в очередной раз прибыли в Донецк с гуманитарной миссией.

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов и дорожный эксперт Алексей Носов доставили гуманитарный груз в Донецк. На месте они развернули флаг Новосибирской области, запечатлев эпизод на фото.

"Сибиряки в Донецке!", — лаконично подписал снимок депутат.

Позади добровольцев — бронированный автомобиль, который накануне общественник Алексей Носов пригнал на Украину с территории России. Кабина "броневика" уже отмечена патриотичной наклейкой с символом "Z".

Нынешний визит на Украину для Антонова и Носова далеко не первый. Они регулярно выезжают на территорию, где проходит освободительная спецоперация, с гуманитарной миссией. Новосибирцы доставляют местным жителям продукты питания, медикаменты и средства гигиены. Кроме того, они общаются с жителями, которые рассказывают правду о нацистах.

Ранее депутат Ростислав Антонов побывал в гостях редакции Сиб.фм. Он рассказал, каким увидел Донбасс и поделился мнением и сроках завершения спецоперации.

Напомним, в Херсонской области задержаны мародёры, глумившиеся над телами российских военных.