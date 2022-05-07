Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области

Фото Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
Фото Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области

Фото из группы Минобороны РФ в "ВК"

В Херсонской области задержали мародёров, которые глумились над телами российских солдат и украли их личные вещи.

Группу мародёров, глумившихся над телами российских солдат, задержали в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные силовых структур.
Издание отмечает, что речь идёт об участниках видео, которое ранее появилось в интернете.
На кадрах группа неизвестных одном из сел издеваются над лежащими около БМД телами российских военных.
"Один из них "желает доброго утра", преступники рыскают по карманам, в кадр попадают погоны и шеврон с надписью "Россия"", — пишет РИА.
После этого мародеры крадут вещи погибших.
Сообщается, что один из глумившихся над телами военных признал свою вину. Другой даже не смог внятно объяснить смысл своих действий.
"Честно, даже не знаю зачем... сказать, что мне мало рюкзаков — ну хватает. Думал взять как на память, но память чего — смерти?.. Честно, не знаю, каюсь", — оправдывается задержанный.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

14

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

58386
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
31595
Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области
20419
71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов
19869
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках
18898
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
16505
Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая
15426
«Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска