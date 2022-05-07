Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области

В Херсонской области задержали мародёров, которые глумились над телами российских солдат и украли их личные вещи.
Группу мародёров, глумившихся над телами российских солдат, задержали в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные силовых структур.
Издание отмечает, что речь идёт об участниках видео, которое ранее появилось в интернете.
На кадрах группа неизвестных одном из сел издеваются над лежащими около БМД телами российских военных.
"Один из них "желает доброго утра", преступники рыскают по карманам, в кадр попадают погоны и шеврон с надписью "Россия"", — пишет РИА.
После этого мародеры крадут вещи погибших.
Сообщается, что один из глумившихся над телами военных признал свою вину. Другой даже не смог внятно объяснить смысл своих действий.
"Честно, даже не знаю зачем... сказать, что мне мало рюкзаков — ну хватает. Думал взять как на память, но память чего — смерти?.. Честно, не знаю, каюсь", — оправдывается задержанный.