Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области

В Херсонской области задержали мародёров, которые глумились над телами российских солдат и украли их личные вещи.

Группу мародёров, глумившихся над телами российских солдат, задержали в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные силовых структур.

Издание отмечает, что речь идёт об участниках видео, которое ранее появилось в интернете.

На кадрах группа неизвестных одном из сел издеваются над лежащими около БМД телами российских военных.

"Один из них "желает доброго утра", преступники рыскают по карманам, в кадр попадают погоны и шеврон с надписью "Россия"", — пишет РИА.

После этого мародеры крадут вещи погибших.

Сообщается, что один из глумившихся над телами военных признал свою вину. Другой даже не смог внятно объяснить смысл своих действий.