Горячую воду отключат в Новосибирске с 12 мая 2022 года

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СГК опубликовала график отключения горячей воды в Новосибирске с 12 мая.

С 12 мая начнётся отключение горячей воды в домах жителей Новосибирска. Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей, которые компания СГК ежегодно проводит после завершения отопительного сезона.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об окончании отопительного сезона в городе с 11 мая. Уже на следующий день Сибирская генерирующая компания приступит к проверке сетей и прекратит подачу горячей воды в ряд домом Новосибирска. В СГК отметили, что в 2022 году отопительный сезон продлился 234 дня — это на 5 дней дольше, чем в 2021 году.

Отключения воды в Новосибирске будут проходить поэтапно. Согласно графику, опубликованному на сайте компании, работы на сетях продлятся с 12 мая до 27 июля.

Список отключения горячей воды в Новосибирске с адресами и сроками:

В компании СГК напомнили, что в графиках отключения указаны максимальные сроки. И при наличии возможности горячая вода будет подаваться быстрее.

В случае возникновения проблем жители Новосибирска могут обращаться по следующим телефонам:

8 (383) 289-01-47 — диспетчерская теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске;

8 (383) 227-44-44, 218-68-88, 051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Напомним, в мае 2021 года губернатор Андрей Травников потребовал ежегодно сокращать период отключения горячей воды в летнее время.