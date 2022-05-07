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Картины из Художественного музея Новосибирска украсили стаканчики кофе

Фото Картины из Художественного музея Новосибирска украсили стаканчики кофе
Фото Картины из Художественного музея Новосибирска украсили стаканчики кофе

Скриншот из видео в сообществе «Новосибирский художественный музей»

Картины из коллекции Новосибирского художественного музея разместили на кофейных стаканчиках.

Полотна из коллекции живописи, собранной Художественным музеем Новосибирска, теперь можно увидеть не только на выставках, но и на стаканчиках с кофе. О такой арт-акции рассказали в социальных сетях музея.

6 мая на официальной странице Новосибирского художественного музея ВКонтакте появилась информация о новой коллаборации: теперь репродукции из собрания живописи, которое учреждение сформировало за годы работы, можно увидеть на кофейных стаканчиках в «Чашке кофе».

«Теперь ваше начало дня скрасит не только ароматный кофе, но и живописные полотна из собрания НГХМ. Покупайте кофе на вынос — и наслаждайтесь!», — сообщили об арт-акции в музее.

Новосибирцы с радостью поддержали воплощённую НГХМ инициативу.

«Как интересно! Надо прикупить! Молодцы — здорово придумали!», «Какая прелесть», «И вкусно, и польза для ума и души», — поддержали идею коллаборации в комментариях.

Тем не менее, некоторые из жителей задались вопросом дальнейшей судьбы таких художественных стаканчиков.

«Обидно произведения искусства потом выбрасывать в мусорку... Если только «Создай свою коллекцию» или под что-то дельное», — поделился один из новосибирцев.

Также горожане вспомнили, что похожую акцию запускал и краеведческий музей Новосибирска в преддверии Нового года: тогда на кружках разместили новогодние открытки.

Как сообщал Сиб.фм ранее, в начале мая в Новосибирске открыл двери обновлённый Музей Солнца.

Напомним, в сентябре в городе появится музейный комплекс, полностью посвящённый отечественной авиации и космонавтике.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
искусство
кофе
Новосибирский государственный художественный музей
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