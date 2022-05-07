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Жители Новосибирска возмутились оставленным без ремонта провалом в тротуаре

Фото Жители Новосибирска возмутились оставленным без ремонта провалом в тротуаре
Фото Жители Новосибирска возмутились оставленным без ремонта провалом в тротуаре

Фото из публикации «АСТ-54»

Новосибирцы пожаловались на провал в тротуаре, который остаётся без ремонта вторую неделю подряд.

Жители Дзержинского района рассказали о повреждённом тротуаре, ремонт которого необходим с 25 апреля. Известно, что разрушение дорожного покрытия произошло между домом на проспекте Дзержинского, 87, и поворотом на Европейскую улицу. Как видно на фотографиях, часть тротуара раздробилась на куски и провалилась в землю.

Как уточнил новосибирец, приславший в сообщество «АСТ-54» фотографии развалившегося асфальта, дорога находится в таком состоянии с 25 апреля, но никаких ремонтных работ пока не выполнено.

Фото Жители Новосибирска возмутились оставленным без ремонта провалом в тротуаре 2

Горожане живот отреагировали на озвученную проблему.

«По всему городу один большой провал», «Такое ощущение, что под асфальтом почва движется», —

написали они в комментариях к публкиации.

Некоторые из жителей подсказали, что может способствовать началу ремонта: предложили сообщить в администрацию района, а также направить обращение через специальное приложение «Решаем вместе».

Также новосибирцы обратили внимание, что подобные провалы асфальта стали образовываться в городе всё чаще, и предположили, что это может быть связано с изменением природы грунта.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал о ходе уголовного процесса над замминистра транспорта Сергеем Ставицким и главой ТУАД Михаилом Чумановым. О том, что инкриминируется известным «дорожникам» региона, и почему они не согласны с предъявляемыми обвинениями, можно узнать здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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