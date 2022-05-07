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Концерт в честь Дня Победы прошёл в Горском парке Новосибирска

Фото Концерт в честь Дня Победы прошёл в Горском парке Новосибирска
Фото Концерт в честь Дня Победы прошёл в Горском парке Новосибирска

Фото Натальи Демидовой

Торжественным концертом отметили приближение Дня Победы в Горском парке Новосибирска.

Праздничный концерт в честь предстоящего Дня Победы прошёл в Горском парке Новосибирска. Мероприятие с почти 30-летней историей было организовано при поддержке депутатов "Единой России".

Среди приглашенных – ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов, труженики тыла, жители микрорайона. Участников концерта ждало выступление духового оркестра, хоров, танцевальных коллективов, площадки аниматоров.

Фото Концерт в честь Дня Победы прошёл в Горском парке Новосибирска 2

Кроме того, работала полевая кухня, а волонтеры раздавали всем желающим георгиевские ленточки.

Как отметил депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов, с каждым годом участников войны, тружеников, работавших в тылу, остается всё меньше. Даже детям войны сейчас уже больше 80 лет. Скоро очевидцев, свидетелей тех страшных событий, почти не останется.

Фото Концерт в честь Дня Победы прошёл в Горском парке Новосибирска 3

"Поэтому все мероприятия, где мы можем выразить им свои слова благодарности и глубокой признательности, имеют очень важное значение. Радостно, что на этом концерте так много детей, поскольку все это для того, чтобы мы могли передать им правдивую историю о подвиге нашего народа. Из поколения в поколение мы обязаны это делать, чтобы сохранить историческую целостность нашей страны, чтобы эта трагическая часть истории нашей страны никогда не была забыта", — подчеркнул Виктор Игнатов.

В завершении концерта в Горском парке прогремел праздничный салют.

Напомним, накануне Дня Победы «Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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