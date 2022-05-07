Концерт в честь Дня Победы прошёл в Горском парке Новосибирска

Фото Натальи Демидовой

Торжественным концертом отметили приближение Дня Победы в Горском парке Новосибирска.

Праздничный концерт в честь предстоящего Дня Победы прошёл в Горском парке Новосибирска. Мероприятие с почти 30-летней историей было организовано при поддержке депутатов "Единой России".

Среди приглашенных – ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов, труженики тыла, жители микрорайона. Участников концерта ждало выступление духового оркестра, хоров, танцевальных коллективов, площадки аниматоров.

Кроме того, работала полевая кухня, а волонтеры раздавали всем желающим георгиевские ленточки.

Как отметил депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов, с каждым годом участников войны, тружеников, работавших в тылу, остается всё меньше. Даже детям войны сейчас уже больше 80 лет. Скоро очевидцев, свидетелей тех страшных событий, почти не останется.

"Поэтому все мероприятия, где мы можем выразить им свои слова благодарности и глубокой признательности, имеют очень важное значение. Радостно, что на этом концерте так много детей, поскольку все это для того, чтобы мы могли передать им правдивую историю о подвиге нашего народа. Из поколения в поколение мы обязаны это делать, чтобы сохранить историческую целостность нашей страны, чтобы эта трагическая часть истории нашей страны никогда не была забыта", — подчеркнул Виктор Игнатов.

В завершении концерта в Горском парке прогремел праздничный салют.

Напомним, накануне Дня Победы «Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска.