Путин выступит с обращением на параде Победы в Москве 9 мая

Фото Кремлин.ру

9 Мая президент России Владимир Путин примет участие в параде Победы на Красной площади, где выступит с речью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в параде Победы в Москве 9 мая. Глава государства выступит с обращением, а затем возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлёвской стены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, на следующий день, 10 мая, у Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам.

Парад на Красной площади, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о начале всеобщей мобилизации в России 9 мая.

На вопрос корреспондентов о вероятности объявления войны Украине со стороны России 9 мая, представитель Кремля ответил следующее: «Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь», — заявил Дмитрий Песков.