Спецоперация в Украине на вечер 7 мая: стагнация переговоров, взрывы с дрона, выгода нефтяного эмбарго, задержание глумившихся над телами российских солдат мародёров

Фото с сайта pixabay.com, носят иллюстративный характер

О ключевых событиях, произошедших в ходе 72-го дня военной спецоперации российской армии на территории Украины — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Стоп в переговорах

Переговоры России и Украины по урегулированию политической ситуации не получают развития, сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», —

приводит слова политика РБК.

Взрывные дроны

В МВД Приднестровья предполагают, что произошедшие вечером 6 мая взрывы на границе с Украиной могли произойти в результате сброса взрывных устройств с дрона.

«Через час атаку повторили. Глубина воронок составляет примерно один метр, диаметр — около 25 сантиметров. На месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли с места происшествия для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства. Это уже второй факт активных действий у села Воронково. Первая атака была зафиксирована 5 мая в 22:20. Тогда с дрона было сброшено два взрывных устройства. Во всех случаях пострадавших нет», —

цитирует сообщение пресс-центра МВД Приднестровья «Интерфакс».

Эффект эмбарго

Как предположил обозреватель швейцарского издания 20 Minuten Марсель Урех, введение Евросоюзом эмбарго на нефть только укрепит экономику России: в случае объявления странами ЕС такого запрета цены на топливо пойдут вверх.

Как уточнил Марсель Урех, между государствами-участниками Европейского союза нет единой позиции по этому вопросу: некоторые страны отрицают возможность нефтяного эмбарго.

«Эмбарго может сделать нефть более дорогой, что также пойдет на пользу России», —

пишет РИА Новости со ссылкой на 20 Minuten.

Какие цифры озвучило Министерство обороны России?

По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на вечер 7 мая, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппарата, 295 зенитных ракетных комплексов, 2895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2716 единиц специальной военной автомобильной техники.

Напомним, утром 7 мая стало известно о задержании в Херсонской области мародёров, которые глумились над телами российских солдат, а также забрали с собой их вещи.