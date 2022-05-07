В Новосибирске на праздничных выходных похолодает до -1 градуса

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске с 7 по 10 мая ожидается похолодание до -1 градуса, а также сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду.

Северо-западный ветер с порывами до 19 метров в секунду и похолодание до -1 градуса ожидается в Новосибирске в праздничные выходные 7, 8, 9 и 10 мая. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на данные Западно-Сибирского УГМС.

В субботу, 7 мая, в городе сохранится довольно тёплая погода. Днём воздух прогреется до +11, +13 градусов. Осадков не ожидается, но будет дуть сильный порывистый ветер.

Ветреная погода сохранится и в воскресенье, 8 мая. Однако столбики термометров даже днём не поднимутся выше +12 градусов.

В День Победы, 9 мая, ночью ожидаются заморозки. Днём в городе будет свежо — до +13 градусов, ветер — восточного направления.

В мэрии напомнили, что в Новосибирской области действует особый противопожарный режим. Он продлён до 15 мая.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии призывает горожан соблюдать правила пожарной безопасности в длительные майские выходные дни", — призвали в администрации.

Напомним, вечером 6 мая в городе Обь, несмотря на действие противопожарного режима, устроили фаер-шоу у одного из коттеджей.