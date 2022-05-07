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В Новосибирске на территории частного сектора загорелась баня

Фото В Новосибирске на территории частного сектора загорелась баня
Фото В Новосибирске на территории частного сектора загорелась баня

Фото и видео из публикации сообщества «Инцидент Новосибирск»

В частном секторе Октябрьского района на одном из участков начался пожар в бане.

Вечером 7 мая на индивидуальной территории в Октябрьском районе произошло возгорание. Как уточнили в сообществе «Инцидент Новосибирск», пожар начался на одном из участков частного сектора за остановкой Коммунстроевской. По словам подписчика, который прислал для публикации видео с места происшествия, на территории загорелась банная постройка.

Также в посте отметили, что на месте возгорания работают пожарные.

Как дополнили в комментариях к видео, известно, что участок находится в полуразрушенном состоянии, к тому же там живёт пёс. По словам одной из жительниц, его успели вывести с горящей территории.

Как ранее писал Сиб.фм, в ночь на 7 мая крупный пожар произошёл под Новосибирском: там в посёлке Сосновка загорелась пилорама.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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пожар
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