В Новосибирске появилась бочка с квасом в цветах флага Украины

ACT Black / Telegram-канал

Бочку с квасом, покрашенную в цвета флага Украины, заметили в Новосибирске.

В микрорайоне Матвеевка Новосибирска появилась бочка с квасом, покрашенная в жёлтый и синий цвет. Горожане усмотрели в этом отсыл к цвету флага Украины. Фото размещено в Telegram-канале ACT Black.

«Свежая окраска бочки с квасом на Матвеевке вызывает некоторые вопросы», – написал автор снимка.

Впрочем, остальные участники группы мнения автора не разделили и призвали его не видеть проблем там, где их нет.

«Иногда бочка с квасом – это просто бочка с квасом»; «А сейчас в какой цвет не покрась обязательно нарвешься на флаг какой-нибудь страны или меньшинства», — отреагировали комментаторы.

Ранее Сиб.фм писал об инциденте с жёлто-синей краской, которую намеренно разлили на крыльце мэрии Новосибирска в апреле. Тогда за совершение поступка был задержан 41-летний директор частной котельной.

За вандализм мужчине грозит до трёх лет лишения свободы, однако мэр сибирской столицы Анатолий Локоть предложил отправить задержанного на принудительные работы.

Напомним, квас на улицах Новосибирска начали продавать 4 мая. Одна из первых бочек с прохладительным напитком появилась у входа на станцию метро «Сибирская», напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск».