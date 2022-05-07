Военная ретротехника с наклейками "Z" проехала по центру Новосибирска

Фото Валентина Лутаева / Сиб.фм
Образцы военной ретротехники представят на Параде Победы в Новосибирске 9 мая.
Боевые машины времён Великой Отечественной войны примут участие в Параде Победы в Новосибирске 9 мая. Во время генеральной репетиции 7 мая техника проследовала в колонне по Красному проспекту.
Как заметили новосибирцы, на бортах свежепокрашенных ко Дню Победы машин появились патриотичные наклейки с символом "Z" в цветах георгиевской ленты.
Несмотря на солидный возраст, вся техника полностью на ходу и, как утверждают механики, увидит ещё не один майский Парад.
Напомним, о значении символа Z на военной технике рассказали в материале.
Увидеть все образцы военной техники Российской армии, включая самое современное вооружение, новосибирцы смогут во время торжественного Парада 9 мая. Полная программа праздничных мероприятий размещена здесь.
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