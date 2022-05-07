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общество

Жители Новосибирска пожаловались на мусор с блошиного рынка

Фото Жители Новосибирска пожаловались на мусор с блошиного рынка
Фото Жители Новосибирска пожаловались на мусор с блошиного рынка

Фото из публикации «АСТ-54»

Новосибирцы возмутились разлетающимся по улице мусором, который остаётся от продавцов с блошиного рынка в Ленинском районе.

Жители Новосибирска рассказали о последствиях образования стихийного блошиного рынка на одной из улиц Ленинского района. По словам одной из горожанок, напротив дома на Троллейной, 14 организовали блошиный рынок, где «продают всякий хлам». Женщина пожаловалась, что после завершения торговли продавцы оставляют после себя мусор прямо на земле.

Фото Жители Новосибирска пожаловались на мусор с блошиного рынка 2

Фото Жители Новосибирска пожаловались на мусор с блошиного рынка 3

Жительница дома отметила, что некоторые из сбрасывают его в мусорные баки неподалёку, но так как на них отсутствуют крышки, в итоге ветер разносит всё по близлежащей территории.

«Живём в «помойке», стыдно за город!», —

такими словами женщина сопроводила фотографии, которые прислала в сообщество «АСТ-54».

Фото Жители Новосибирска пожаловались на мусор с блошиного рынка 4

На проблему обратили внимание и другие новосибирцы, которые высказались об этом в комментариях.

«В данном месте и вправду беда», «Маркса всё в жёлтых пакетиках от хот-догов», «Реально весь город в мусоре», — написали горожане.

Там же некоторые из жителей предложили и собственные варианты решения проблемы: поставить закрытые мусорные контейнеры, убирать самостоятельно, выходить на субботники, а также ввести штрафы за «разбрасывание мусора».

Напомним, в апреле одна из жительниц Октябрьского района пожаловалась на вывоз строительного мусора в овраг реки Плющиха.

4 мая Сиб.фм рассказал о развитии ситуации с вывозом твёрдых коммунальных отходов региональным оператором «Экология-Новосибирск». О том, в каких районах города вывоз мусора восстановлен полностью, мы писали здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
мусор
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