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20 человек эвакуировали из горящего медицинского центра в Новосибирске

Фото 20 человек эвакуировали из горящего медицинского центра в Новосибирске
Фото 20 человек эвакуировали из горящего медицинского центра в Новосибирске

Фото: паблик "АСТ-54"

Утренний переполох произошёл 8 мая в новосибирском медицинском центре "Здравица" из-за замыкания и возгорания в электрощитке: эвакуированы были 20 человек.

Эвакуация по адресу улица Титова, 22А прошла в Новосибирске 8 мая около 9 утра. Люди покинули здание самостоятельно, после того как в одном из кабинетов офисного здания произошло возгорание.

"По прибытию установлено, что возгорания произошло в помещении электрощитовой, также горело офисное оборудование на общей площади 20 м². В 9:25 открытое горение ликвидировано",

– прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Как сообщают очевидцы, всё прошло очень быстро, уже через полчаса обитатели медицинского центра могли вернуться в здание, сейчас устанавливается ущерб от возгорания, а также виновные в неисправности электрощитка.

Напомним также, что вчера пожарные боролись с пожаром в бане Октябрьского района Новосибирска – сложность заключалась в том, что горящее здание охранял пёс на привязи.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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