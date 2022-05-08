4 дома сгорели в дачном сообществе под Новосибирском

МЧС России по Новосибирской области

Под Новосибирском в Нижней Ельцовке сгорели 4 жилых дома.

При пожаре в СНТ «Волга» в Нижней Ельцовке под Новосибирском сгорели 4 жилых дома. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Крупный пожар в Нижней Ельцовке начался вечером 7 мая. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 21:00. Огонь уничтожил 4 жилых дачных дома и 4 надворные постройки на четырех участках в СНТ «Волга». Локализовать возгорание пожарным удалось к 22:32, а ликвидировать открытое горение – в 22:46.

В тушении пожара принимали участие 43 человека личного состава и 12 единиц техники.

Ранее Сиб.фм писал, что 8 мая в Новосибирске загорелось здание музея «Сибирская береста», находящееся в деревянном доме 1917 года постройки.