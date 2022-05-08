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Авиационную бомбу со взрывчаткой обнаружили на приусадебном участке в Новосибирской области

Фото Авиационную бомбу со взрывчаткой обнаружили на приусадебном участке в Новосибирской области
Фото Авиационную бомбу со взрывчаткой обнаружили на приусадебном участке в Новосибирской области

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

Взрывчатку со снарядом изъяли в деревне Камышенка Сузунского района Новосибирской области – сейчас авиационную бомбу зарыли неподалёку в траншею.

О странной находке на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили 6 мая. Рабочие проводили земляные работы в селе Камышенка и наткнулись на странный снаряд. На место незамедлительно были вызваны оперативные службы.

"7 мая на место инцидента прибыли сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС России. Специалистами-взрывотехниками произведен осмотр взрывоопасного предмета, которые идентифицировали как авиационная бомба со взрывчатым веществом, представляющая угрозу, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

- Бомба перевезена на открытый участок местности, где произведена ее укладка в вырытую траншею для дальнейшей ликвидации и утилизации. Сотрудниками полиции выставлено оцепление".

Планируется, что бомба будет утилизирована после праздников – 13-14 мая. Сейчас территория оцеплена и охраняется, безопасность обеспечивают спасатели МЧС России.

Также напомним, что буквально в апреле этого года на острове реки Бердь нашли миномётный снаряд, который также представлял угрозу.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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