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Депутата Горсовета Новосибирска Каверзину задержали за организацию несанкционированного шествия

Фото Депутата Горсовета Новосибирска Каверзину задержали за организацию несанкционированного шествия
Фото Депутата Горсовета Новосибирска Каверзину задержали за организацию несанкционированного шествия

Фото с личной страницы Светланы Каверзиной в "ВК"

Сейчас оппозиционный депутат находится в отделе полиции №10 Советского района Новосибирска: Светлана Каверзина призывала провести альтернативную акцию "Бессмертный полк".

О задержании Светланы Каверзиной стало известно сегодня, 8 мая. Об этом сама депутат Горсовета сообщила в своих социальных сетях.

Известно, что в эти выходные планировалось провести несколько протестных мероприятий. Одно из них, альтернативный "Бессмертный полк", должен был пройти как раз сегодня в микрорайоне Шлюз.

Задержали Светлану Каверзину непосредственно перед началом шествия, как рассказывают участники мероприятия.После этого депутата доставили в отдел полиции "Советский" для составления административного протокола.

Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, скорее всего протокол составят по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Накануне по этой же статье задержали ещё несколько новосибирских активистов. По этой статье активистам грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее оппозиционный депутат Светлана Каверзина собиралась прятаться от взрывов в подвале жилого дома и даже уже запаслась питьевой водой.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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