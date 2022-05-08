Глава «Роскосмоса» заявил, что Россия уничтожит страны НАТО за полчаса в случае ядерной войны

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Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия ликвидирует страны НАТО всего за полчаса в случае ядерной войны.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса, но призвал её не допускать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», – написал Рогозин.

Он также отметил, что страны НАТО ведут против России войну, хоть и не объявляли ее.

«Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ – расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений», – сказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» уверен, что спецоперация на Украине вышла далеко за рамки первоначальных смыслов и географии и стала уже борьбой за право России существовать как единое и независимое государство.

Рогозин добавил, что победить более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными средствами вооружения можно только при полной солидарности всей страны с армией, а также мобилизации экономики и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России на военные рельсы.

«Это надо делать немедленно и быстро», – заключил он.