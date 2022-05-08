Солнечный Парад: погода на 9 мая и всю неделю в Новосибирске

Фото Валентина Лутаева / Сиб. фм

Синоптики рассказали, какой будет погода на Парад Победы-2022: жителей Новосибирска 9 мая ждёт сюрприз.

В Западно-Сибирском гидрометцентре за ночь до Дня Победы обещали грозы и проливные дожди. Также с субботы на воскресенье по региону пронёсся шквалистый ветер, обрывая линии электропередач.

А вот уже к вечеру 8 мая в Новосибирской области значительно потеплело: днём столбик термометра поднялся до +15 градусов. Ветер снизил скорость до 14 м/с. В целом наладилась солнечная погода.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода" и в День Победы, 9 мая, днём столбик термометра достигнет показателя +15 градусов. На протяжении всего дня должна сохранятся солнечная, ясная погода. Дождей и сильного ветра в предстоящий понедельник синоптики не обещают.

В дальнейшем, в течение недели, столбик термометра будет подниматься на 2 градуса в день и уже к концу недели достигнет летних показателей – до плюс 26 градусов.