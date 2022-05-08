Газовый баллон и обрывы линии электропередач: один погиб и 6 человек пострадали на пожарах в СНТ под Новосибирском

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

За минувшие сутки произошло несколько пожаров в СНТ под Новосибирском: виной разгула огненной стихии также стал сильный ветер, один человек погиб, десятки частных домиков выгорели.

По данным за 7 мая, в Новосибирской области в общей сложности произошло 40 пожаров, и большинство из них в СНТ из-за плохих погодных условий. Например, в Болотнинском районе из-за сильного ветра произошло замыкание электропроводов: сначала гореть начала трава, а потом ещё два строения.

"Для тушения крупного возгорания огнеборцы осуществляли подвоз воды от реки на расстоянии полутора километров, а также использовали 16 ранцевых огнетушителей. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства задействовали для тушения пожарный поезд со станции Болотная. В результате пожара огнем повреждены 20 строений, из них 10 эксплуатируемых и 10 неэксплуатируемых на общей площади 419 квадратных метров и трава на площади 50 га. 8 мая в 06:30 огнеборцы объявили о полной ликвидации, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования. На реагирование привлекались 40 человек и 12 единиц техники, в том числе 3 человека от добровольной пожарной команды".

Ещё два дачных домика выгорели в Советском районе Новосибирска: из-за сильного ветра существовала угроза быстрого распространения огня, поэтому пламенем были повреждены ещё 4 строения. А в Новосибирском районе дачный дом чуть не взорвался.

"Поступило сообщение о воспламенении газовоздушной смеси без последующего горения в помещении дачного дома в Новосибирском районе. В результате происшествия пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы, одна женщина от госпитализации отказалась. В настоящее время всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Предполагаемая причина – утечка газа из бытового газового баллона",

– добавили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Кроме того, вчера сообщалось о крупном пожаре в Кировском районе Новосибирска. Из-за возгорания комнаты в девятиэтажном общежитии эвакуированы были 20 человек, позже стало известно о погибшем.

"Пожарные осуществили дымоудаление, провели проливку и разбор сгоревших конструкций, и в 22:28 огнеборцы объявили о полной ликвидации. В ходе разбора завалов спасателями обнаружен человек без признаков жизни", – добавили в областном главке МЧС.