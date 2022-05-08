Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске в комнате общежития на 9-м этаже произошёл пожар

Фото В Новосибирске в комнате общежития на 9-м этаже произошёл пожар
Фото В Новосибирске в комнате общежития на 9-м этаже произошёл пожар

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»

В одном из общежитий на Затулинском жилмассиве загорелась комната.

Вечером 7 мая в Новосибирске начался ещё один пожар. В этот раз возгорание произошло в одном из общежитий Затулинского жилмассива.

Как указано в сообществе «АСТ-54», пламя охватило комнату на девятом этаже в доме на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64. На видео с места происшествия можно разглядеть чёрный дым, вырывающийся из приоткрытого окна на последнем этаже здания.

На место возгорания прибыли пожарные. На момент написания новости информации о пострадавших в пожаре не поступало.

Ранним вечером 7 мая в частном секторе на территории Октябрьского района загорелась баня. Известно, что участок, на котором находилось строение, был в заброшенном состоянии.

В ночь с 6 на 7 мая под Новосибирском произошёл крупный пожар на пилораме: деревообрабатывающий цех в посёлке Сосновка сгорел, но удалось не допустить перехода огня на жилые дома.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
пожар
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

126400
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
49090
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
33923
«Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска
33306
Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области
32822
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
21204
71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов
20647
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках