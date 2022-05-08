В Новосибирске в комнате общежития на 9-м этаже произошёл пожар

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»

В одном из общежитий на Затулинском жилмассиве загорелась комната.

Вечером 7 мая в Новосибирске начался ещё один пожар. В этот раз возгорание произошло в одном из общежитий Затулинского жилмассива.

Как указано в сообществе «АСТ-54», пламя охватило комнату на девятом этаже в доме на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64. На видео с места происшествия можно разглядеть чёрный дым, вырывающийся из приоткрытого окна на последнем этаже здания.

На место возгорания прибыли пожарные. На момент написания новости информации о пострадавших в пожаре не поступало.

Ранним вечером 7 мая в частном секторе на территории Октябрьского района загорелась баня. Известно, что участок, на котором находилось строение, был в заброшенном состоянии.

В ночь с 6 на 7 мая под Новосибирском произошёл крупный пожар на пилораме: деревообрабатывающий цех в посёлке Сосновка сгорел, но удалось не допустить перехода огня на жилые дома.