Жители Новосибирской области ведрами несут грибы из леса

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Новосибирцы ведрами собирают грибы весной 2022 года.

Первые грибы собирают в Новосибирской области. Обычно они появляются в июне, но весна 2022 года удивила даже опытных любителей «тихой охоты». Из леса новосибирцы вывозят урожай ведрами.

Фотографиями майского урожая грибов жители Новосибирской области делятся в социальных сетях. Грибной сезон уже открыли в Искитимском, Мошковском, Барабинском районах и в окрестностях Новосибирска. В этих районах новосибирцы находят целые поляны сморчков.

Сморчки популярны, потому что растут весной, когда других грибов еще нет. Их можно найти в лесах, парках, степях. В больших количествах они появляются там, где ранее прошли пожары, реже – на месте вырубок.

Некоторые виды сморчков съедобны, их предварительно отваривают, а затем жарят или сушат. Правда, есть у этих грибов двойники, в том числе – ядовитые. Опытные грибники считают, что сезон сморчков продлится 2-3 недели, если погодные условия будут благоприятными.

Ранее Сиб.фм писал, какие грибы, кроме сморчков, можно собирать в лесах Новосибирской области в мае.

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