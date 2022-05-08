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Жители Новосибирской области ведрами несут грибы из леса

Фото Жители Новосибирской области ведрами несут грибы из леса
Фото Жители Новосибирской области ведрами несут грибы из леса

Фото pixabey

Новосибирцы ведрами собирают грибы весной 2022 года.

Первые грибы собирают в Новосибирской области. Обычно они появляются в июне, но весна 2022 года удивила даже опытных любителей «тихой охоты». Из леса новосибирцы вывозят урожай ведрами.

Фотографиями майского урожая грибов жители Новосибирской области делятся в социальных сетях. Грибной сезон уже открыли в Искитимском, Мошковском, Барабинском районах и в окрестностях Новосибирска. В этих районах новосибирцы находят целые поляны сморчков.

Сморчки популярны, потому что растут весной, когда других грибов еще нет. Их можно найти в лесах, парках, степях. В больших количествах они появляются там, где ранее прошли пожары, реже – на месте вырубок.

Некоторые виды сморчков съедобны, их предварительно отваривают, а затем жарят или сушат. Правда, есть у этих грибов двойники, в том числе – ядовитые. Опытные грибники считают, что сезон сморчков продлится 2-3 недели, если погодные условия будут благоприятными.

Ранее Сиб.фм писал, какие грибы, кроме сморчков, можно собирать в лесах Новосибирской области в мае.

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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