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Авиапарад в Новосибирске 9 мая отменили из-за плохих погодных условий

Фото Авиапарад в Новосибирске 9 мая отменили из-за плохих погодных условий
Фото Авиапарад в Новосибирске 9 мая отменили из-за плохих погодных условий

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В пресс-службе ЦВО прокомментировали отмену воздушного парада в Новосибирске 9 мая

Авиационная часть военного парада в Новосибирске 9 мая не состоялась. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), причиной послужила погода.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не будет принимать участие в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске», — пояснили в ЦВО.

Напомним, что в рамках Парада Победы над городом должны были пролететь два транспортно-штурмовых вертолёта Ми-8 и два истербителя-перехватчика Миг-31. С конца апреля лётчики отрабатывали соблюдение интервалов во время полёта и выполнение поворотов в едином парадном строю.

Авиапарад — единственная отменённая часть программы празднования. Все остальные мероприятия, включая военный салют, состоятся.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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авиация
Новосибирск
парад
9 мая
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