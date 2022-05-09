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Авиашоу на День Победы в Новосибирске: трансляция пролёта истребителей 9 Мая 2022 года

Фото Авиашоу на День Победы в Новосибирске: трансляция пролёта истребителей 9 Мая 2022 года
Фото Авиашоу на День Победы в Новосибирске: трансляция пролёта истребителей 9 Мая 2022 года

Фото пресс-службы ЦВО, видео ТК ОТС

Истребители-перехватчики МиГ-31и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В пролетят в небе над Новосибирском в День Победы 9 мая.

В День Победы, 9 мая, в небе над Новосибирском состоится короткое авиашоу с участием авиации Центрального военного округа. На предельно низких высотах над площадью имени Ленина пролетят истребители-перехватчики МиГ-31и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В.

Сиб.фм покажет пролёт авиации в прямом эфире.

7 мая в Новосибирске прошла генеральная репетиция пролёта авиации. Посмотреть, как это было, можно здесь.

Напомним, День Победы в Новосибирске в 2022 году отмечают в обычном, оффлайновом формате, без коронавирусных ограничений. Жителей ждёт масса праздничных концертов и развлекательных площадок. Вечером, в 22 часа, в небе над сибирской столицей прогремит салют Победы.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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