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Репетиция авиашоу ко Дню Победы в Новосибирске 7 мая: прямая онлайн трансляция

Фото Репетиция авиашоу ко Дню Победы в Новосибирске 7 мая: прямая онлайн трансляция
Фото Репетиция авиашоу ко Дню Победы в Новосибирске 7 мая: прямая онлайн трансляция

Фото пресс-службы ЦВО

Истребители-перехватчики МиГ-31 пролетят в небе над Новосибирском утром 7 мая во время генеральной репетиции Парада Победы.

В субботу, 7 мая, авиация ЦВО проведёт очередную тренировку пролёта боевых машин над центром Новосибирска в рамках генеральной репетиции праздничного Парада. На предельно низких высотах над площадью имени Ленина пролетят истребители-перехватчики МиГ-31 и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В.

Сиб.фм будет вести прямую трансляцию с репетиции авиашоу. Пролёт боевых машин начнётся сразу после прохода колонны военной техники, то есть около 10:30 часов.

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В пресс-службе ЦВО уточнили, что самолёты и вертолёты взлетят с аэродромов Новосибирской области и Красноярского края. После чего боевые машины сблизятся в парадном строю в небе над сибирской столицей.

Как ранее писал Сиб.фм, утром 7 мая в Новосибирске перекрыли центральные улицы города для генеральной репетиции Парада.

Праздничная программа ко Дню Победы в Новосибирске в 2022 году получилась масштабной, запланированы несколько салютов и фейерверков в разных частях города. Сиб.фм публикует полное расписание мероприятий.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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