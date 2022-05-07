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Центр Новосибирска перекрыли из-за репетиции Парада 7 мая

Фото Центр Новосибирска перекрыли из-за репетиции Парада 7 мая
Фото Центр Новосибирска перекрыли из-за репетиции Парада 7 мая

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Утром 7 мая центральные улицы Новосибирска перекрыли для движения транспорта из-за генеральной репетиции Парада Победы.

В Новосибирске 7 мая ограничили движение по центральным улицам города в связи с генеральной репетицией Парада Победы. Проехать по центру нельзя будет с 7:00 до 12:30.

Сотрудники ДПС дежурят на Красном проспекте, Мичурина, Ядринцевская, Орджоникидзе, Кирова, Октябрьской Магистрали.

Как уточнили в мэрии, при закрытии участков на Красном проспекте, Орджоникидзе и Октябрьской магистрали движение пассажирского транспорта будет организовано по изменённым схемам.

Фото Центр Новосибирска перекрыли из-за репетиции Парада 7 мая 2

Отметим, что на время проведения репетиции парада будет закрыта станция метро "Площадь Ленина".

5 мая в Новосибирске прошла первая репетиция Парада. Перекрытие дорог в этот день спровоцировало 8-балльные пробки в городе и очереди в метро.

Напомним, Сиб.фм провёл онлайн трансляцию репетиции Парада, посмотреть ее можно здесь.

Парад Победы 9 мая пройдёт в 10:00 на Красном проспекте. В нем примут участие более 2000 человек. По площади пройдет механизированная колонна, демонстрирующая современные образцы вооружения и военной техники. А возглавит колонну легендарный танк Т-34.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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