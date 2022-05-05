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общество

Репетиция парада Победы в Новосибирске спровоцировала 8-балльные пробки

Фото Репетиция парада Победы в Новосибирске спровоцировала 8-балльные пробки
Фото Репетиция парада Победы в Новосибирске спровоцировала 8-балльные пробки

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирск встал в 8-балльных пробках из-за репетиции парада Победы 5 мая.

Новосибирцы на пути с работы снова застряли в 8-балльных пробках в вечером в четверг, 5 мая.

В Новосибирске подготовка к празднику создала проблемы автомобилистам. В четверг, 5 мая, пробки в городе достигли восьми баллов, следует из данных сервиса 2GIS. Местные жители связали трудности на дорогах с репетицией парада Победа, которая сейчас проходит в центре города.

«На Красном проспекте сейчас идет репетиция парада Победы, некоторые улицы перекрыты», – пожаловались читатели Сиб.фм.

Серьезные заторы образовались в районе ГПНТБ в сторону Речного вокзала на улице Восход. Также пробки парализовали движение на улице Большевистской от остановки «Мелькомбинат» до музея «Контора Будагова». Затруднено движение практически на всех центральных улицах, которые пересекаются с Красным проспектом: Орджоникидзе, Державина, Крылова, Октябрьская и т.д.

Длинные очереди из машин выстроились на дорогах не только в центре города, но и в более отдаленных районах. На левом берегу «встали» улица Ватутина, Котовского и проезд Энергетиков.

Кроме того, заторы зафиксированы на пересечении Бориса Богаткова и Пролетарской из-за ремонтных работ.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске репетиция парада Победы привела к очередям на станции метро «Площадь Ленина». А посмотреть прямую трансляцию с репетиции парада можно здесь.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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