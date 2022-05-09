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День Победы-2022 в Новосибирске: онлайн-трансляция празднования 9 мая

Фото День Победы-2022 в Новосибирске: онлайн-трансляция празднования 9 мая
Фото День Победы-2022 в Новосибирске: онлайн-трансляция празднования 9 мая

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне новосибирцы смогут увидеть в режиме онлайн. Сиб.фм запускает прямую трансляцию военного парада на площади имени Ленина, а также шествия Бессмертного полка.

Сегодня, 9 мая, жители Новосибирской области вместе со всей страной отмечают 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В 2022 году праздничные мероприятия проходят в допандемийном офлайн-формате. Однако жителям региона будет доступна их прямая трансляция, которую проведет телеканал ОТС.

Празднование Дня Победы традиционно начнётся с военного Парада на площади Ленина в 10:00. По Красному проспекту проедет колонна военной техники, над Новосибирском пролетит военная авиация. Сразу по окончании парада, в 10.45 , начнется движение "Бессмертного полка".

Перед началом трансляции обновите, пожалуйста, страницу своего браузера.

С полной программой мероприятий ко Дню Победы-2022 можно ознакомиться здесь.

Поздравительные открытки с 9 Мая также доступны для скачивания на сайте Сиб.фм.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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