Полная программа празднования Дня Победы-2022: гид по Новосибирску 9 Мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В 2022 году День Победы в Новосибирске отметят в очном формате. Торжественная программа в честь 9 мая начнётся с самого утра. Сиб.фм подготовил полное расписание праздничных мероприятий.

Парад Победы на площади Ленина

9 мая 2022 года в Новосибирске откроет военный парад войск Сибирского гарнизона. Торжественный марш начнётся на площади Ленина в 10:00. Как сообщал Сиб.фм ранее, в этом году он будет насчитывать больше двух тысяч военнослужащих и юнармейцев.

Частью парада станет и колонна военной техники, которую возглавит легендарный танк Т-34.

Также в рамках праздничного парада по Красному проспекту пронесут знамя Победы, полотнище «Новосибирск — город трудовой доблести», флаги республик, ассоциаций национально-культурных автономий и национальных организаций.

Не обойдётся и без духового оркестра, который тоже пройдёт по главной магистрали города. Проследует по главной городской магистрали и духовой оркестр.

Кроме того, на пересечении Военной и Ипподромской во время парада на Красном проспекте исполнят национальный гимн России и запустят пять холостых залпов праздничного салюта.

Шествие «Бессмертного полка» на Октябрьской магистрали

В 10:45 на Октябрьской магистрали начнётся шествие колонны «Бессмертного полка». Сбор участников будет организован с 9:00 напротив дома № 3.

Маршрут останется таким же, как и в предыдущие годы: по прямой от Октябрьской магистрали до Дома офицеров Новосибирского гарнизона на Красном проспекте, 63). В 2022 году участники впервые пройдут в колонне со звуковым сопровождением, а после завершения шествия их ждёт праздничная военно-патриотическая программа и выставка ретроавтомобилей.

Праздничная программа, возложение цветов и памятная эстафета

В 12:00 в Первомайском сквере начнётся праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!», а также интерактивная программа «Победный май».

В 12:30 у Монумента Славы состоится торжественная церемония возложения цветов, а также проведение митинга. Возложить цветы и венки к Вечному огню и другим памятным местам в Новосибирске жители смогут и в течение дня. Также в каждом районе города организованы Вахты памяти.

В 15:00 в кинотеатре имени Маяковского пройдёт показ фильма «Освобождение».

Запланировано и проведение 75-й городской легкоатлетической эстафеты памяти маршала авиации Александра Покрышкина, которая будет посвящена 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ещё одна праздничная программа под названием «Новосибирск — город трудовой доблести» пройдёт на площади Ленина с 19:00.

Праздничный салют на Михайловской набережной

Завершение празднования 9 мая ознаменуется артиллерийским салютом 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. 30 залпов запустят на территории Михайловской набережной в 21:50.

В это же время фейерверк запустят на площади Ленина, за зданием оперного театра.

Напомним, 8 мая новосибирцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне в мемориальной акции «Свеча Памяти» на Монументе Славы.