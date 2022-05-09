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День Победы отпраздновали жители Ипподромского жилмассива

Фото День Победы отпраздновали жители Ипподромского жилмассива
Фото День Победы отпраздновали жители Ипподромского жилмассива

На территории аллеи Славы состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к наступающему 9 Мая.

Главными гостями стали новосибирские ветераны труда. Ученики 13-ой гимназии вручили им конверты с поздравлениями и гвоздики как символ Великой Победы.

Фото День Победы отпраздновали жители Ипподромского жилмассива 2

Фото День Победы отпраздновали жители Ипподромского жилмассива 3

После минуты молчания, объявленной в память о героях войны, приглашенные сотрудники Росгвардии произвели 3 торжественных залпа в небо и вместе с ветеранами возложили цветы к мемориалу аллеи памяти.

Фото День Победы отпраздновали жители Ипподромского жилмассива 4

Слово предоставили и одному из организаторов празднования, депутату Совета депутатов Новосибирска Сергею Бондаренко.

«Невозможно переоценить значимость победы в той ужасной войне. Мемориал, находящийся здесь, это один из важнейших ее символов. Новосибирск сыграл важную роль в Великой Победе. Это был город-госпиталь и один из центров обеспечения советской армии. Отсюда на фронт уходили настоящие герои, память которых мы чтим до сих пор», — отметил он.

Фото День Победы отпраздновали жители Ипподромского жилмассива 5

Также к участникам мероприятия обратился первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров:

«От имени мэра, от имени муниципалитета хочу поприветствовать и поздравить вас с наступающим великим днем. Огромное вам спасибо за то, что вы из года в год отмечаете этот праздник. Никто не пришел сюда по принуждению. Сегодня сюда пришли люди, желающие почтить память своих героев».

После окончании официальной части мероприятия жители Ипподромского жилмассива были приглашены на концерт, в котором выступили новосибирские творческие коллективы.

Фото День Победы отпраздновали жители Ипподромского жилмассива 6

Фото День Победы отпраздновали жители Ипподромского жилмассива 7

А рядом со сценой для них были подготовлена традиционная полевая кухня.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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9 мая
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