Листовки о капитуляции Германии сбросили с самолётов в Новосибирске 9 мая

Фото Валентина Лутаева, Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм

В День Победы над центром Новосибирска разлетелись листовки, сообщающие о безоговорочной капитуляции Германии.

В понедельник, 9 мая, с самолётов в центре Новосибирска были сброшены листовки, стилизованные под Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. По словам корреспондента Сиб.фм, они разлетелись над центром города после окончания военного парада.

«Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооружённых сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием. <...> Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине», — говорится в тексте листовки, стилизованной под документ.

Напомним, Акт о капитуляции Германии поставил точку в самой кровопролитной войне в истории Европы. Руководство Третьего рейха без каких-либо условий согласилось сдаться армиям антигитлеровской кoaлиции и признало полное и безоговорочное поражение.

Документ был подписан в ночь с 8 на 9 мая в немецком Карлсхорсте. От германской стороны его подписали генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе генерал-полковник Штумпф и адмирал кригсмарине фон Фридебург.

Приняли капитуляцию маршал Георгий Жуков и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами британский маршал Артур Теддер. Свидетелями выступили американский и французский генералы Карл Спаатс и Жан де Латтр де Тассиньи.