Новосибирский депутат Антонов вывесил в Мариуполе баннер с Днём Победы

Фото: кадр из видео со страницы Ростислава Антонова во «ВКонтакте»

На центральных улицах Мариуполя появились баннеры, посвящённые Дню Победы. В их размещении по городу принял участие депутат из Новосибирска Ростислав Антонов.

В преддверии 9 мая на нескольких улицах в центре Мариуполя появились баннеры, посвящённые Дню Победы. Таким образом сибиряки поздравили местных жителей с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Банера были переданы новосибирской общественной организацией "Защитник". На мой взгляд, это очень важная акция. Новосибирцы сейчас работают волонтёрами, привозят гуманитарную помощь, лечат раненных. Считаю, что наш регион может играть ещё более значимую роль в восстановлении Донецкой республики. Банера из Новосибирска — прекрасный повод об этом сказать», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

После начала спецоперации Минобороны России Антонов неоднократно бывал на Украине с гуманитарными миссиями и теперь принял участие в размещении праздничных баннеров.

По его словам, Донбасс — важнейший промышленный регион, роль которого в масштабах РФ будет только расти.

«Сотрудничество с ним открывает для Новосибирской области большие возможности для развития нашего научного и производственного потенциала, а наш опыт поможет быстрее восстановиться Донбассу», — уверен Антонов.

Напомним, ранее новосибирский депутат делился мнением насчёт завершения происходящего на Украине, а также объяснял, почему на скорый финал надеяться не стоит.