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Новосибирцы 9 мая поздравили друг друга с Днём Победы через 2ГИС

Фото Новосибирцы 9 мая поздравили друг друга с Днём Победы через 2ГИС
Фото Новосибирцы 9 мая поздравили друг друга с Днём Победы через 2ГИС

Фото 2ГИС, Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска 9 мая использовали сервис 2ГИС не только для оценки ситуации на дорогах, но и для поздравлений с Днём Победы.

9 мая жители Новосибирска нашли новое применение сервису 2ГИС, который оказался невостребованным из-за перекрытых дорог. Горожане начали использовать его для поздравлений с Днём Победы.

«С праздником! Ура!» — написал один из жителей.

«С праздником всех», — подхватил другой.

«С Днём Победы!!» — присоединился третий.

Кто-то указал на карте приложения фамилию, имя и отчество ветерана, чью память почтил в шествии «Бессмертного полка», а кто-то интересовался, какие праздничные мероприятия проходят в городе.

2ГИС в День Победы оценил степень загруженности дорог в Новосибирске всего в 1 балл.

Фото Новосибирцы 9 мая поздравили друг друга с Днём Победы через 2ГИС 2

Напомним, что движение по городу в связи с праздничными мероприятиями будет ограничено до конца дня. Полный список участков, где перекрыты дороги и запрещена парковка, можно найти здесь.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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