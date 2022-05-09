Новосибирцы 9 мая поздравили друг друга с Днём Победы через 2ГИС

Фото 2ГИС, Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска 9 мая использовали сервис 2ГИС не только для оценки ситуации на дорогах, но и для поздравлений с Днём Победы.

9 мая жители Новосибирска нашли новое применение сервису 2ГИС, который оказался невостребованным из-за перекрытых дорог. Горожане начали использовать его для поздравлений с Днём Победы.

«С праздником! Ура!» — написал один из жителей.

«С праздником всех», — подхватил другой.

«С Днём Победы!!» — присоединился третий.

Кто-то указал на карте приложения фамилию, имя и отчество ветерана, чью память почтил в шествии «Бессмертного полка», а кто-то интересовался, какие праздничные мероприятия проходят в городе.

2ГИС в День Победы оценил степень загруженности дорог в Новосибирске всего в 1 балл.

Напомним, что движение по городу в связи с праздничными мероприятиями будет ограничено до конца дня. Полный список участков, где перекрыты дороги и запрещена парковка, можно найти здесь.