«Офицеры», «В бой идут одни старики», «17 мгновений весны»: лучшие фильмы о войне на 9 мая 2022 года

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День Победы является одним из важных памятных дней в году. Ведь 9 мая 1945 года Красная Армия одержала победу над фашизмом. В эту дату сложно удержаться от просмотра военных фильмов, которые так ярко смогли передать события тех тяжёлых лет.

«Офицеры», 1971 год

Смотреть здесь: https://youtu.be/DCstYEhOYPQ

Инициатором создания фильма был министр обороны СССР Андрей Антонович Гречко. Основную идею фильма он объяснил так: «Мне нужен фильм о жене офицера — в основе, и двое героев рядом». Считается, что ставшие впоследствии крылатыми слова «Есть такая профессия — Родину защищать!» были сказаны именно им. Фильм заказывался как рассказ о нелёгкой жизни офицерских жён.

Действие этого фильма охватывает довольно большой период – с 20-ых по 70-е годы. В центре внимания жизнь всего одной семьи – Алексея Трофимова, в первых кадрах фильма юного курсанта, а в конце – убеленного сединами генерала, жены его Любаши, их сына Георгия и, наконец, внука Ивана. Однако фильм нельзя назвать просто семейной хроникой. Помимо принадлежности к одной семье, у героев есть ещё одна особенность, роднящая их друг с другом. Все они военнослужащие. И военнослужащие не просто по необходимости, по стечению обстоятельств, но и по призванию, которому они верны до конца и которое, как эстафету, передают своим детям и внукам.

«В бой идут одни старики», 1973 год

Смотреть здесь: https://youtu.be/bUehQB-RWQ4

Чёрно-белый советских художественный фильм 1973 года был снят режиссёром Леонидом Быковым. Картина снята о буднях лётчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны.

Фильм вышел на экране только в 1974 году и сразу же собрал 44,3 миллиона кинозрителей, став четвёртым в прокате и единственным в десятке самых кассовых фильмов того года, посвящённым тематике ВОВ.

Множество фраз героев картины разошлись на цитаты, став частью советского и постсоветского фольклора. Героям фильма, капитану Титаренко и механику Макарычу, были установлены памятники в Киеве и Харькове соответственно.

«17 мгновений весны», 1973 год

Смотреть здесь: https://youtu.be/8ftGvvUD1Nw

Телефильм Татьяны Лиозновой был снят по одноимённому роману Юлиана Семёнова. Он состоит из 12 серий.

Военная драма о советском разведчике, внедрённом в высшие эшелоны власти нацистской Германии, снималась с 1971 по 1973 год. Показ фильма должен был начаться ко Дню Победы в мае 1973 года, однако он был отложен по политическим соображениям, из-за визита в эти дни советского лидера Леонида Брежнева в ФРГ. Первую серию картины зрители увидели 11 августа 1973 года. Фильм приобрёл широкую популярность в Советском Союзе уже во время премьерного показа, в связи с чем повторный показ состоялся уже через три месяца.

В 1976 году создатели фильма удостоены Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а в 1978 году — премии КГБ СССР.

Ранее, Сиб.фм писал о том, как найти деда-фронтовика в архиве по фамилии. Полная праздничная программа Дня Победы в Новосибирске, а также в городе пустят дополнительный общественный транспорт вечером 9 мая.

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