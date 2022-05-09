Проезд закрыт: график перекрытых дорог в Новосибирске 9 мая 2022 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В День Победы движение по автомагистралям будет ограничено для новосибирских водителей. Сиб.фм подготовил полный список участков, которые на протяжении 9 мая будут недоступны для передвижения и парковки.

9 мая часть автомобильных магистралей в Новосибирске станет закрыта для проезда и парковки транспортных средств. Какими дорогами не смогут воспользоваться новосибирские водители в День Победы — в списке Сиб.фм.

Первые ограничения начнут действовать уже ночью: с 00:10 до 17:00 движение транспорта закроется по улице Орджоникидзе — от площади Ленина до Советской.

В дневное время количество недоступных участков увеличится. С 7:00 до 14:00 движение будет запрещено:

по Красному проспекту — от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

по ул. Крылова — от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Державина — от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Фрунзе — от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Романова — от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Потанинской — от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Ядринцевской — от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Трудовой — от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

по ул. Орджоникидзе — от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Ленина — от площади им. Ленина до ул. Советской;

по ул. Депутатской — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Щетинкина — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Максима Горького — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Чаплыгина — от ул. Советской до Красного проспекта;

по Октябрьской магистрали — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Октябрьской — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Коммунистической — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Свердлова — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Спартака — от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Сибревкома — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Каинской — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Мичурина — от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

по Октябрьской магистрали — от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

по ул. Кирова — от ул. Каменской до ул. Восход;

по техническому проезду — от площади инженера Будагова до здания № 4 по ул. Обской.

С 14:00 до 17:00 9 мая нельзя будет проехать:

по Красному проспекту — от ул. Советской до ул. Фрунзе;

по ул. Романова — от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Потанинской — от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Ядринцевской — от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Трудовой — от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

по ул. Орджоникидзе — от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Депутатской — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Ленина — от площади им. Ленина до ул. Советской;

по ул. Щетинкина — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Максима Горького — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Чаплыгина — от ул. Советской до Красного проспекта;

по Октябрьской магистрали — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Октябрьской — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Коммунистической — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Свердлова – от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Спартака — от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Сибревкома — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Каинской — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Мичурина — от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

по Октябрьской магистрали — от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

по ул. Кирова — от ул. Каменской до ул. Восход.

С 7:00 до 11:00 станет недоступным передвижение по чётной стороне Ипподромской.

Также с 14:00 до 23:00 будет ограничено движение по техническому проезду от площади Инженера Будагова до здания на Обской, 4.

С 21:30 до 22:30 закроется движение транспорта по Октябрьскому мосту. Ограничение затронет участки от дорожных развязок на Зыряновской до площади Лыщинского.

Парковка в городе в День Победы будет недоступна в этих зонах Новосибирска:

с 7:00 до 13:00 — на площади Ленина; на улице Ядринцевской (от Красного проспекта до Каменской) и на Мичурина (между Фрунзе и Орджоникидзе).

с 7:00 до 17:00 — на площади Ленина и на Ядринцевской (от Красного проспекта до Мичурина).

с 8:00 до 23:00 — по техническому проезду — от площади Инженера Будагова до парковки у здания на Обской, 2.

9 мая жители Новосибирска смогут присоединиться к праздничным мероприятиям. Какая программа ждёт новосибирцев в День Победы, Сиб.фм подробно рассказывал здесь.