Спецоперация в Украине на утро 9 мая: эвакуация гражданских из Мариуполя, закрытый визит первой леди США в Украину, 405 тонн гуманитарной помощи

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О ключевых событиях, произошедших к 75-му дня военной спецоперации российской армии на территории Украины — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

ООН и эвакуация

8 мая в ООН заявили об благополучном завершении очередного этапа эвакуации мирных жителей с территории Мариуполя. Сообщается, что в этот раз из города вывезены более 170 человек.

«Я с огромным облегчением подтверждаю, что более 170 человек, которые более 10 недель подвергались интенсивным обстрелам..., теперь могут немного передохнуть в Запорожье, где гуманитарные организации окажут им незамедлительную помощь», — приводит слова гуманитарного координатора ООН Оснат Лубрани РИА Новости.

По словам координатора, на текущий момент из зоны Мариуполя удалось эвакуировать суммарно более 600 человек.

Джилл Байден в Украине

Также 8 мая стало известно о закрытом визите первой леди США Джилл Байден в украинский город Ужгород. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Закарпатского областного совета.

«В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской», — указывается в сообщении в Telegram-канале.

Обе леди посетили школу в Ужгороде, в которой в настоящее время разместили беженцев из украинских городов.

Какие цифры озвучило Министерство обороны России?

По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на утро 9 мая, 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о количестве гуманитарной помощи, которую направили жителям Донецкой и Луганской республик, а также в Херсонскую область: её объём достиг 405 тонн.