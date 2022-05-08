"Искандер" в деле и сбитая авиация на Змеином острове: подробности спецоперации на Украине за день до 9 мая

Фото министерства обороны России в "ВК"

Вечером 7 мая прошёл бой над островом Змеиным на Украине: российским войскам удалось сбить украинские СУ, также был задействован "Искандер".

Авиационная техника ВСУ в минувшие сутки была уничтожена вблизи населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск. В районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области был запущен ракетный комплекс "Искандер".

"Уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады ВСУ,

– сообщили в министерстве обороны РФ. – Всего же высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населённого пункта Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики".

Как сообщают в военном ведомстве, также было уничтожено 210 националистов и 39 единиц вооружения ВСУ. Крупная спецоперация накануне проходила на острове Змеиный.

"В районе острова ЗМЕИНЫЙ сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав», – добавляет официальный представитель Минобра России. — Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ".

При этом бойцы российской армии уже в привычном ежедневном режиме продолжают гуманитарную миссию. За минувшие сутки в ДНР, ЛНР и в Херсонскую область было направлено 405 тонн материальной помощи.