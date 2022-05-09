Такси в Новосибирске подорожало в 2 раза после салюта 9 Мая

Фото Сиб.фм

В Новосибирске вечером 9 мая подорожали поездки на такси. После салюта в честь Дня Победы цены взлетели вдвое.

Жителей Новосибирска неприятно удивили цены на такси вечером 9 мая. Сиб.фм сравнил цены на «Яндекс.Такси» в Новосибирске утром и вечером в День Победы.

Повышение цен – практически вдвое: от площади Ленина до улицы Кошурникова поездка вечером в День Победы стоит 406 рублей вместо привычных 190-200 рублей.

Стоимость поездки на такси от Михайловской набережной в Новосибирске до улицы Кошурникова вечером 9 мая составила 420 рублей. Как правило, поездка по этому маршруту обходится новосибирцам в меньше чем 200 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что после салюта 9 Мая жителей Новосибирска развозит по домам дополнительный транспорт. Городские автобусы и троллейбусы ходят от центра города в отдаленные микрорайоны Новосибирска.