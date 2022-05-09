Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Такси в Новосибирске подорожало в 2 раза после салюта 9 Мая

Фото Такси в Новосибирске подорожало в 2 раза после салюта 9 Мая
Фото Такси в Новосибирске подорожало в 2 раза после салюта 9 Мая

Фото Сиб.фм

В Новосибирске вечером 9 мая подорожали поездки на такси. После салюта в честь Дня Победы цены взлетели вдвое.

Жителей Новосибирска неприятно удивили цены на такси вечером 9 мая. Сиб.фм сравнил цены на «Яндекс.Такси» в Новосибирске утром и вечером в День Победы.

Повышение цен – практически вдвое: от площади Ленина до улицы Кошурникова поездка вечером в День Победы стоит 406 рублей вместо привычных 190-200 рублей.

Фото Такси в Новосибирске подорожало в 2 раза после салюта 9 Мая 2

Стоимость поездки на такси от Михайловской набережной в Новосибирске до улицы Кошурникова вечером 9 мая составила 420 рублей. Как правило, поездка по этому маршруту обходится новосибирцам в меньше чем 200 рублей.

Фото Такси в Новосибирске подорожало в 2 раза после салюта 9 Мая 3

Ранее Сиб.фм писал, что после салюта 9 Мая жителей Новосибирска развозит по домам дополнительный транспорт. Городские автобусы и троллейбусы ходят от центра города в отдаленные микрорайоны Новосибирска.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

128293
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
50317
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
37938
Военный парад 9 мая 2022 в Москве: прямая трансляция с Красной площади
36305
День Победы-2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах с 9 Мая
34863
«Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска
34202
Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области
33407
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском