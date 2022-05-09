В День Победы Путин резко высказался о причинах спецоперации на Украине

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9 мая президент России Владимир Путин выступил на параде Победы в Москве на Красной площади, где заявил, что начало спецоперации на Украине стало "упреждающим отпором агрессии" и "единственно правильным решением".

Президент России Владимир Путин назвал освободительную спецоперацию на Украине вынужденным, своевременным и единственно правильном решение. Об этом глава государства заявил в ходе военного парада на Красной площади в Москве 9 Мая.

"В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учёту интересов друг друга. Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что "подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым", шла в открытую.

"Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий... Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным", — заявил президент.

Путин напомнил, что после распада Советского Союза США заговорили о своей исключительности, чем унижали весь мир.

"Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам", — отметил гарант.

С полным текстом заявления Владимира Путина можно ознакомиться здесь.

Напомним, 9 мая президент РФ Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве.