В Новосибирске депутата горсовета Каверзину арестовали на 7 суток

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Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина арестована на 7 суток за организацию незаконного мероприятия.

Новосибирский депутат Каверзина проведет 7 суток в спецприемнике за организацию и призывы выходить на незаконное мероприятие. Об этом сообщает Советский районный суд.

«Содержание текста сообщения Каверзиной от 4.05.2022 свидетельствует о его агитационном характере, также оно содержится данные о месте, времени, цели проведения публичного мероприятия, направлено на привлечение внимания к данному мероприятию, непосредственно содержит приглашение принять участие в мероприятии. Каверзина является организатором публичного мероприятия без подачи в установленном законом порядке уведомления публичного мероприятия», – говорится в сообщении суда.

Напомним, в начале мая оппозиционный новосибирский депутат решила организовать незаконное мероприятие, запланировав его проведение 8 мая, накануне Дня Победы. Кроме того, политик начала публиковать в своих соцсетях призывы к жителям Новосибирска принять участие в данном мероприятии.

Через два дня после начала «бурной деятельности» Каверзина получила предостережение от прокурора о незаконности своих действий, однако отказываться от первоначального плана не стала.

8 мая мероприятие состоялось. Светлана Каверзина была задержана как его организатор и агитатор. 9 мая стало известно, что Каверзину арестовали на 7 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП «Организация несанкционированного публичного мероприятия». В спецучреждении депутат пробудет до 15 мая.

Несмотря на то, что в соцсетях депутат писала, что готова к задержанию, получив наказание, Каверзина начала жаловаться на условия содержания в спецприемнике. В обращении к уполномоченной по правам человека Нине Шабалиной она утверждает, что в спецприемнике недостаточно тепло, вода не надлежащего качества, а еще в учреждении давно не было ремонта.

Кроме того, депутат пожаловалась, что ей неудобно спать на казенном матрасе и подушках.

Отметим, что на Каверзину составили еще один протокол – о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации.