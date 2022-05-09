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В Новосибирске появилась экстремистская надпись об Украине в ТВ-программе

Фото В Новосибирске появилась экстремистская надпись об Украине в ТВ-программе
Фото В Новосибирске появилась экстремистская надпись об Украине в ТВ-программе

Фото pixabay.com

9 мая в программе передач нескольких федеральных ТВ-каналов в Новосибирске появилась экстремистская надпись о спецоперации на Украине. Неизвестные разместили её в сетке вещания в результате кибератаки.

В понедельник, 9 мая, жители Новосибирска заметили в расписании передач на своих телевизорах экстремистскую надпись о спецоперации на Украине с обвинениями в сторону России. Она появилась в сетке вещания нескольких федеральных каналов.

Содержание «послания», которое, как выяснилось, появилось в программе в результате кибератаки, возмутило горожан. В социальных сетях многие высказались, что считают недопустимым обнародовать подобное, тем более в День Победы.

IT-специалисты уже занялись решением проблемы, чтобы абоненты смогли спокойно продолжить просмотр.

Напомним, что в начале марта хакерской атаке в связи со спецоперацией подвергся сайт BFM-Новосибирск. Неизвестные получили доступ к порталу и разместили на нём сообщения антироссийского содержания. Служба информационной безопасности оперативно отреагировала на взлом и удалила публикации.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
ТВ
День Победы
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