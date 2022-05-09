В Новосибирске к 9 Мая установили бесплатные туалеты

Фото pixabay.com

К празднованию Дня Победы в центре Новосибирска установили бесплатные мобильные туалеты.

Мобильные туалеты, которыми можно воспользоваться бесплатно, заработали в центре Новосибирска 9 мая. Их установили специально к празднованию Дня Победы.

Расположены кабинки в следующих местах: — в сквере рядом с оперным театром (со стороны улицы Орджоникидзе); — на углу здания Облпотребсоюза (со стороны Вокзальной магистрали); — у краеведческого музея; — возле театра «Глобус»; — рядом со станцией метро «Октябрьская». Все туалеты отмечены на мобильной карте Новосибирска. Там же обозначены дополнительные мусорные контейнеры.

Напомним, что 9 Мая в Новосибирске в этот понедельник отмечается в полном формате впервые с 2019 года. Вечером в городе прогремит зрелищный военный салют.