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В Новосибирске к 9 Мая установили бесплатные туалеты

Фото В Новосибирске к 9 Мая установили бесплатные туалеты
Фото В Новосибирске к 9 Мая установили бесплатные туалеты

Фото pixabay.com

К празднованию Дня Победы в центре Новосибирска установили бесплатные мобильные туалеты.

Мобильные туалеты, которыми можно воспользоваться бесплатно, заработали в центре Новосибирска 9 мая. Их установили специально к празднованию Дня Победы.

Расположены кабинки в следующих местах:

— в сквере рядом с оперным театром (со стороны улицы Орджоникидзе);

— на углу здания Облпотребсоюза (со стороны Вокзальной магистрали);

— у краеведческого музея;

— возле театра «Глобус»;

— рядом со станцией метро «Октябрьская».

Все туалеты отмечены на мобильной карте Новосибирска. Там же обозначены дополнительные мусорные контейнеры.

Напомним, что 9 Мая в Новосибирске в этот понедельник отмечается в полном формате впервые с 2019 года. Вечером в городе прогремит зрелищный военный салют.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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