В Новосибирске к 9 Мая установили бесплатные туалеты

Фото pixabay.com
К празднованию Дня Победы в центре Новосибирска установили бесплатные мобильные туалеты.
Мобильные туалеты, которыми можно воспользоваться бесплатно, заработали в центре Новосибирска 9 мая. Их установили специально к празднованию Дня Победы.
Расположены кабинки в следующих местах:
— в сквере рядом с оперным театром (со стороны улицы Орджоникидзе);
— на углу здания Облпотребсоюза (со стороны Вокзальной магистрали);
— у краеведческого музея;
— возле театра «Глобус»;
— рядом со станцией метро «Октябрьская».
Все туалеты отмечены на мобильной карте Новосибирска. Там же обозначены дополнительные мусорные контейнеры.
Напомним, что 9 Мая в Новосибирске в этот понедельник отмечается в полном формате впервые с 2019 года. Вечером в городе прогремит зрелищный военный салют.
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