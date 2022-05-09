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В Новосибирске ко Дню Победы открылась выставка моделей кораблей

Фото В Новосибирске ко Дню Победы открылась выставка моделей кораблей
Фото В Новосибирске ко Дню Победы открылась выставка моделей кораблей

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Новосибирской области

Выставка моделей кораблей заработала в Новосибирске в преддверии 9 Мая, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

7 мая в Новосибирске стартовал приуроченный ко Дню Победы Кубок России по судомодельному спорту в классах копийных моделей. Участие в соревнованиях приняли около 100 человек из разных регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Программа состязаний включила выставку моделей кораблей и судов на берегу водоёма рядом с мотодромом (на улице Сибиряков-Гвардейцев, 42/2), ходовые выступления радиоуправляемых копийных моделей, гонки скоростных радиоуправляемых моделей и регату моделей гоночных яхт.

«Данные соревнования являются уникальными, потому как объединяют на своей площадке спортсменов разных классов, что недоступно на других подобных мероприятиях», — отметили в Минспорта.

Напомним, что в 2014 году в Новосибирске появился первый в Сибири бассейн для судомодельного спорта, предназначенный для занятий в период межсезонья, когда нет доступа к открытой воде.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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