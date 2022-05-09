В Новосибирске задержали участника «Бессмертного полка» с провокационными плакатами

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

9 мая полиция в Новосибирске задержала одного из участников «Бессмертного полка». Мужчина присоединился к акции с провокационными плакатами.

В понедельник, 9 мая, в Новосибирске состоялось шествие «Бессмертного полка». Тысячи участников проследовали по Октябрьской магистрали с портретами ветеранов, но один — Владимир Салтевский — с провокационными плакатами. Информация об этом появилась в социальных сетях, в том числе во «ВКонтакте».

Мужчина был задержан и доставлен для разбирательств в Центральный отдел полиции. По некоторым данным, изначально его планировали привлечь к ответственности за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Однако в результате выписали протокол за дискредитацию ВС РФ и отпустили.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области комментариев по данному инциденту не предоставили.

Напомним, ранее по новой статье о распространении заведомо ложной информации о российских ВС в Новосибирске завели уголовное дело на ученика 10 класса. Поводом послужил комментарий школьника в Telegram.