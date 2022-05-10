Ford Focus сбил 8-летнего мальчика в Новосибирске

Фото: пресс-служба управления ГИБДД России по Новосибирской области

Автомобиль Ford Focus сбил 8-летнего мальчика и 46-летнюю женщину в Ленинском районе Новосибирска, сообщили в ГИБДД.

9 мая в 20 часов 47 минут в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали два человека: женщина 1976 года рождения и мальчик 2014-го, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД России по Новосибирской области.

Пешеходы переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода и у дома № 78 в Горском микрорайоне попали под колёса автомобиля Ford Focus. В результате оба получили травмы и были доставлены в больницу.

Почему водитель не остановился перед пешеходами, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Это был мужчина 1962 года рождения.

Напомним, ранее похожее ДТП произошло на Серебренниковской улице Новосибирска. Водитель Porsche Cayenne сбил на пешеходном переходе 37-летнюю женщину и 5-летнего ребёнка. С места инцидента их доставили в медучреждение.