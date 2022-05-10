Путин назвал ответственных за тушение лесных пожаров

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Президент России озвучил, на ком лежит ответственность за борьбу с лесными пожарами.

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, кто ответственен за тушение природных пожаров. По словам главы государства, нести ответственность за ликвидацию лесных пожаров обязаны власти регионов.

Также Владимир Путин подчеркнул, что если ситуация выходит из-под контроля, её не следует замалчивать, а обращаться за помощью к федеральному центру.

Кроме того, президент России сообщил о будущем подписании указа, в котором будет обозначен и закреплён целевой показатель оценки эффективности региональных властей в борьбе с природными пожарами.

Напомним, 9 мая Владимир Путин выступил на параде Победы в Москве, где заявил, что начало спецоперации в Украине было «единственно правильным решением».