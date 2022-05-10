В Новосибирске ночью сгорел частный дом

Фото: кадры из видео, размещённого в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм
Частный дом сгорел в Новосибирске в ночь на 10 мая на пересечении улиц Кирова и Грибоедова.
В ночь на 10 мая на пересечении улиц Кирова и Грибоедова в Новосибирске загорелся частный дом, сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Здание оказалось полностью охвачено огнём, обрушилась кровля, всё это хорошо видно на кадрах с места пожара. Данных о погибших и пострадавших нет. Площадь, по которой распространился огонь, также не уточняется.
Напомним, в начале месяца в Новосибирске загорелся частный дом на Тракторной улице, пламя охватило площадь 100 кв. м — не только жилое здание, но и надворные постройки. Никто не пострадал.
В конце апреля на улице 4-й Пятилетки сгорели сразу три дома в частном секторе.
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