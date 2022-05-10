В Новосибирске ночью сгорел частный дом

Фото: кадры из видео, размещённого в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Частный дом сгорел в Новосибирске в ночь на 10 мая на пересечении улиц Кирова и Грибоедова.

В ночь на 10 мая на пересечении улиц Кирова и Грибоедова в Новосибирске загорелся частный дом, сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Здание оказалось полностью охвачено огнём, обрушилась кровля, всё это хорошо видно на кадрах с места пожара. Данных о погибших и пострадавших нет. Площадь, по которой распространился огонь, также не уточняется.

Напомним, в начале месяца в Новосибирске загорелся частный дом на Тракторной улице, пламя охватило площадь 100 кв. м — не только жилое здание, но и надворные постройки. Никто не пострадал.

В конце апреля на улице 4-й Пятилетки сгорели сразу три дома в частном секторе.