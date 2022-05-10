В Новосибирске задержали устроившего стрельбу из ружья во дворе дома мужчину

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Сотрудник ОМОН «Сибирь» задержал пьяного мужчину, который стрелял из охотничьего ружья в придомовом дворе.

В Новосибирске старший сержант полиции обезвредил и задержал мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения устроил во дворе жилого дома на Родниках стрельбу из «Сайги». Информация об этом появилась на сайте Росгвардии по Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии, вечером сотрудник ОМОН «Сибирь» во время прогулки с семьёй встретил на улице Курчатова мужчину, который находился под воздействием алкоголя и был вооружён карабином «Сайга». Когда тот сделал несколько выстрелов в воздух, боец ОМОН обезвредил стрелка посредством силового приёма, после чего дождался прибытия сотрудников полиции.

Известно, что задержанным оказался новосибирец 1968 года рождения. Он объяснил правоохранителям, что во время совместного распития алкоголя между ним и другим мужчиной возник конфликт — собутыльник несколько раз ударил задержанного по лицу.

«С целью «напугать» оппонента, он взял в руки карабин «Сайга» и произвёл выстрелы», — уточнили в пресс-службе новосибирской Росгвардии.

На данный момент оружие изъято из пользования новосибирцем, разбирательство продолжается.

Напомним, в январе два жителя Ленинского района под действием наркотиков устроили стрельбу в квартире ночью.